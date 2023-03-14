У продажу з'явилася нова Hyundai Elantra

Компанія Hyundai почала продавати оновлену Hyundai Elantra. Незабаром ця новинка з'явиться і в Україні.

Оновлена Hyundai Elantra з'явилася у Південній Кореї. Там вона відома за назвою Hyundai Avante. Продаж оновленої глобальної версії (Elantra) розпочнеться наприкінці 2023 року. Вона отримає такі самі зміни, як і Avante.

Потрібно сказати, що у оновленої Avante трохи змінився дизайн і вона має велику кількість нового обладнання та технологій. Так, у цього седана нова решітка радіатора, нові бампери, видозмінені фари та задні ліхтарі.

Нова Avante має вбудований відеореєстратор. Він встановлений у верхній частині лобового скла. Відеореєстратор відправляє інформація на екран інформаційно-розважальної системи або прямо у смартфон.

У системі кондиціонування повітря з'явилася нова функція "After-Blow", завдяки якій в автомобілі немає плісняви. Це функція продування системи кондиціювання після зупинки двигуна. Технологія After-Blow за 10 хвилин сушить конденсат на випарнику. Спеціальний датчик контролює роботу After-Blow, щоб не розрядився акумулятор.

Функція After-Blow не активується за низької температури зовнішнього повітря і якщо кондиціонер довго не використовували.

У Південній Кореї Hyundai Avante оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к.с. і 154 Нм крутного моменту. Є також версія, що працює на автогазі.

Такі ж оновлення отримає й Elantra. Вона у продажу з'явиться наприкінці 2023 року. І в Elantra, як і раніше, буде "заряджена" версія N.

В Україні зараз нова Hyundai Elantra у комплектації Active коштує від 764 700 гривень. Вона оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 127,5 к.с., який працює з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Є версія з 6-ступінчастою автоматичною коробкою. Вона коштує 810 500 гривень.

Є також версія з 2,0-літровим дизельним мотором та з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У комплектації Comfort вона коштує 922 900 гривень.

У комплектацію Active входять дві подушки безпеки, ABS, кондиціонер, фільтр салону, Центральний замок, пульт дистанційного керування центральним замком, передні та задні електросклопідйомники, тканинна оббивка сидінь, регулювання сидінь водія по висоті та інше.

Нагадаємо, зараз компанія Hyundai розробляє Hyundai Santa Fe нового покоління. Це буде вже п'яте покоління популярного корейського кросовера, серійне виробництво якого розпочалося у 2000-му році.