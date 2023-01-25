2023-01-25
Оформлення купівлі-продажу авто в Україні: що потрібно знати
У МВС дали покрокову інструкцію.
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В Україні можна здійснити процедуру купівлі-продажу автомобіля навіть під час війни. Міністерство внутрішніх справ
Як оформити договір купівлі-продажу автомобіля
Для цього необхідно зробити такі кроки:
- Звернутися до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
- Звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хвилин.
Які документи потрібні для купівлі-продажу машини
У продавця мають бути такі документи:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- паспорт;
- довідка платника податків;
- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
Дар'я Скрипник, ZN.ua