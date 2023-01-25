Оформлення купівлі-продажу авто в Україні: що потрібно знати

У МВС дали покрокову інструкцію.

Оформлення купівлі-продажу авто в Україні: що потрібно знати
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В Україні можна здійснити процедуру купівлі-продажу автомобіля навіть під час війни. Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям алгоритм дій при укладанні договору купівлі-продажу авто.

Як оформити договір купівлі-продажу автомобіля

Для цього необхідно зробити такі кроки:

  • Звернутися до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
  • Звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хвилин.

Які документи потрібні для купівлі-продажу машини

У продавця мають бути такі документи:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • паспорт;
  • довідка платника податків;
  • висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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