В МВС нагадали алгоритм дій при купівлі-продажу авто

Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям алгоритм дій при купівлі-продажу автомобіля. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Що потрібно робити

Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.

Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.

Документи

У продавця мають бути такі документи:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

паспорт

довідка платника податків

висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб

У покупця мають бути наявні документи:

паспорт

довідка платника податків

Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в Сервісному центрі МВС. Не забудьте забрати свій примірник.

Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я.