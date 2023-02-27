В МВС нагадали алгоритм дій при купівлі-продажу авто
Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям алгоритм дій при купівлі-продажу автомобіля. Про це
Що потрібно робити
Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.
Документи
У продавця мають бути такі документи:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- паспорт
- довідка платника податків
- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб
У покупця мають бути наявні документи:
- паспорт
- довідка платника податків
Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в Сервісному центрі МВС. Не забудьте забрати свій примірник.
Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я.