В Україні відбулись суттєві зміни у рейтингу продажу марок нових авто

Впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок. Якщо в І кварталі 2022 року лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість за Toyota, яка на чверть додала у продажах. Про це повідомляє Укравтопром.

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У поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році охопили частку — 22%, проти 14% у першому кварталі минулого року.

Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах — 36%. Вибули з першої десятки такі марки як — Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. Водночас покращили свої позиції та увійшли до Топ-10 — BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Топ-10

Зміни в Топ-10 марок І кв. (2023 р. проти 2022 р.):