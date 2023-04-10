В Україні відбулись суттєві зміни у рейтингу продажу марок нових авто

Впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок. Якщо в І кварталі 2022 року лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість за Toyota, яка на чверть додала у продажах. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні відбулись суттєві зміни у рейтингу продажу марок нових авто
Фото: pixabay.com

У поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році охопили частку — 22%, проти 14% у першому кварталі минулого року.

Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах — 36%. Вибули з першої десятки такі марки як — Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. Водночас покращили свої позиції та увійшли до Топ-10 — BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Топ-10

Зміни в Топ-10 марок І кв. (2023 р. проти 2022 р.):

  • (+1) Toyota — 1739 шт. (+25%);
  • (-1) Renault — 1059 шт. (-36%);
  • (+4) Volkswagen — 945 шт. (+72%);
  • Skoda — 909 шт. (+34%);
  • (+6) BMW — 856 шт. (+180%);
  • (+4) Mercedes-Benz — 684 шт. (+97%);
  • (-2) Hyundai — 662 шт. (-0,2%);
  • (+9) Suzuki — 563 шт. (+147%);
  • (+3) Mazda — 469 шт. (+60%);
  • (+13) Lexus — 389 шт. (+232%).





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