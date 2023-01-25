Весною у продажу з'явиться новий кросовер Renault Espace

Компанія Renault навесні 2023 року офіційно представить нове покоління Renault Espace, але це буде не мінівен, а кросовер. Французький автогігант вже показав зображення-тизер цієї новинки.

Весною у продажу з'явиться новий кросовер Renault Espace

Renault Espace випускають із 1984 року. Тобто цій моделі вже майже 40 років. Тому Renault розробляє Espace нового покоління. Але якщо раніше Espace був мінівеном (його, до речі, вважають першим серійним мінівеном у світі), то у новому поколінні він стане кросовером. Це не дивно з огляду на те, що в Європі інтерес до мінівенів падає, а до кросоверів, навпаки, ще більше збільшується.

Renault поки тримає в секреті всю головну інформацію про новий Espace, але дещо ми про нього вже знаємо. Так, покупцям кросовер Renault Espace запропонують у двох варіантах – на п'ять і сім осіб.

По тизеру, звичайно, не можна нічого зрозуміти про дизайн нового Espace. Якщо судити з шпигунських фотографій, які раніше потрапили до Мережі, то він буде схожий на кросовер Renault Austral. Він побудований на платформі CMF-CD, яка також лежить в основі Austral, Nissan X-Trail та Mitsubishi Outlander.

Весною у продажу з'явиться новий кросовер Renault Espace
Шпигунські фотографії Renault Grand Austral

Renault стверджує, що новий Espace буде "комфортним, інноваційним та першокласним". Сказано трохи туманно, але можна припустити, що цей новий кросовер буде топовим, ніж Austral. Якщо це так, то новий Espace отримає якісні матеріали та великий набір обладнання й технологій. І це відіб'ється на його ціні.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів нового Renault Espace – ще точно не відомо. Мабуть, це будуть такі ж двигуни, якими оснащується Austral. У Austral базовий силовий агрегат - це трициліндровий 1,2 л гібридний двигун з турбонаддувом потужністю 130 к.с. Для більш важкого кросовера Espace такий двигун навряд чи підійде. Тому він може отримати чотирициліндровий 1,3 л гібридний двигун потужністю 140 к.с. Покупцям запропонують також повністю гібридну версію загальною потужністю близько 200 к.с.

Весною у продажу з'явиться новий кросовер Renault Espace
Шпигунські фотографії Renault Grand Austral

Renault офіційно представить новий Renault Espace навесні 2023 року. Незабаром після цього він з'явиться у продажу. Скільки він коштуватиме – ще не повідомлялося.

Раніше стало відомо, що Renault розробляє Clio нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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