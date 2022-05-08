Укрзализныця отменила поезда в Одессу на 9 мая из-за комендантского часа

Также в городе будет закрыт железнодорожный вокзал.

На период действия продленного комендантского часа на сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

"Напомним, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений", - добавили в УЗ.

Напомним, 8 мая Одесса подверглась очередным ракетным обстрелам со стороны РоSSии. Пострадали три человека.