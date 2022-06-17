Шпионы впервые показали новый внедорожник Jeep

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов новый компактный внедорожник Jeep. Это будет самая маленькая и доступная модель в модельной линейке этого американского автогиганта.

Слухи о том, что Jeep разрабатывает свой самый маленький внедорожник, появились еще семь лет назад. И вот теперь они, кажется, начинают обретать подтверждение. Эта новинка в модельной линейке Jeep будет находиться под Renegade.

Предполагается, что новый Jeep будет построен на платформе CMP группы PSA. На этой платформе, кстати, уже построены такие модели, как, например, Opel Mokka и DS 3 Crossback. Напомним, PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles в 2021 году объединились в концерн Stellantis, и теперь вместе разрабатывают и выпускают автомобили.

Нужно отметить, что самый маленький внедорожник Jeep будут выпускать в Польше на заводе, где уже выпускают Alfa Romeo Brennero и Fiat 500X.

Платформа CMP позволяет использовать разные типы двигателей, в том числе полностью электрическую силовую установку. Поэтому не исключено, что новый Jeep получит электрическую версию. Также будут версии с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

По слухам, продажи нового внедорожника Jeep начнутся в конце 2022 года. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Ранее стало известно, что Ford отзывает около 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач.