Шпионы впервые показали новый внедорожник Jeep

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов новый компактный внедорожник Jeep. Это будет самая маленькая и доступная модель в модельной линейке этого американского автогиганта.

Шпионы впервые показали новый внедорожник Jeep

Слухи о том, что Jeep разрабатывает свой самый маленький внедорожник, появились еще семь лет назад. И вот теперь они, кажется, начинают обретать подтверждение. Эта новинка в модельной линейке Jeep будет находиться под Renegade.

Предполагается, что новый Jeep будет построен на платформе CMP группы PSA. На этой платформе, кстати, уже построены такие модели, как, например, Opel Mokka и DS 3 Crossback. Напомним, PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles в 2021 году объединились в концерн Stellantis, и теперь вместе разрабатывают и выпускают автомобили.

Шпионы впервые показали новый внедорожник Jeep

Нужно отметить, что самый маленький внедорожник Jeep будут выпускать в Польше на заводе, где уже выпускают Alfa Romeo Brennero и Fiat 500X.

Платформа CMP позволяет использовать разные типы двигателей, в том числе полностью электрическую силовую установку. Поэтому не исключено, что новый Jeep получит электрическую версию. Также будут версии с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

По слухам, продажи нового внедорожника Jeep начнутся в конце 2022 года. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Шпионы впервые показали новый внедорожник Jeep

Ранее стало известно, что Ford отзывает около 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей





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