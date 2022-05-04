Все поезда, задержанные из-за вчерашних обстрелов оккупантов, продолжают движение

По состоянию на 07:00 все поезда, движение которых было задержано из-за вчерашних обстрелов оккупантами железнодорожной инфраструктуры, продолжают движение.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Восстановительные работы продолжаются.

Список задержек поездов:

№22 Трускавец — Харьков (+9:17 ч);

№3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);

№60 Чоп - Киев (+6:25 ч);

№82 Ужгород - Киев (+5:48 ч);

№25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);

№145 Львов — Ужгород (+5:35 час);

№12 Львов — Одесса (+5:28 час);

№46 Лозовая - Ужгород (+5:05 час);

№37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);

№50 Трускавец - Киев (+4:53 ч);

№92 Львов — Киев (+4:32 час);

№56 Рахов - Киев (+4:19 ч);

№55 Киев - Рахов (+6:05 час);

№135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);

№53 Днепр — Одесса (+4 часа);

№30 Ужгород - Киев (+3:25 час);

№92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);

№231 Днепр — Львов (+3:05 час);

№88 Ковель - Запорожье (+2:58 ч);

№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:01 час);

№96 Рахов - Киев (+2:42 ч);

№86 Львов — Запорожье (+2:46 час);

№8 Одесса — Харьков (+2:30 час);

№43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);

№14 Солотвино — Киев (+2:30 час);

№38 Запорожье - Киев (+1:45 час);

№175 Запорожье - Жмеринка (+2:08 ч);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);

№7 Киев — Черновцы (+2 часа);

№37 Киев — Запорожье (+2 часа);

№59 Киев — Чоп (+2 часа);

№85 Запорожье - Львов (+1:40 час);

№8 Черновцы — Киев (+1:37 час);

№149 Полтава - Черновцы (+1:36 ч);

№81 Киев — Ужгород (+3:16 час);

№57 Киев - Ворохта (+1:20 час);

№17 Харьков — Львов (+1:20 час);

№42 Львов — Днепр (+1:30 час);

№91 Киев — Львов (+1:15 час);

№41 Днепр — Львов (+1 час);

№705 Киев - Перемышль (+4:30 ч);

№774 Львов - Дарница (+6 ч);

№716 Перемышль — Киев (+2:05 час);

№754 Дарница - Харьков (+40 мин).

Напомним, за сутки враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Одесской и Донецкой областей и впервые обстрелял Закарпатье.