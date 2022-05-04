Все поезда, задержанные из-за вчерашних обстрелов оккупантов, продолжают движение

Всего задерживалось 44 поезда.

Все поезда, задержанные из-за вчерашних обстрелов оккупантов, продолжают движение
Фото: Укрзалізниця

По состоянию на 07:00 все поезда, движение которых было задержано из-за вчерашних обстрелов оккупантами железнодорожной инфраструктуры, продолжают движение.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Восстановительные работы продолжаются.

Список задержек поездов:

  • №22 Трускавец — Харьков (+9:17 ч);

  • №3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);

  • №60 Чоп - Киев (+6:25 ч);

  • №82 Ужгород - Киев (+5:48 ч);

  • №25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);

  • №145 Львов — Ужгород (+5:35 час);

  • №12 Львов — Одесса (+5:28 час);

  • №46 Лозовая - Ужгород (+5:05 час);

  • №37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);

  • №50 Трускавец - Киев (+4:53 ч);

  • №92 ЛьвовКиев (+4:32 час);

  • №56 Рахов - Киев (+4:19 ч);

  • №55 Киев - Рахов (+6:05 час);

  • №135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);

  • №53 Днепр — Одесса (+4 часа);

  • №30 Ужгород - Киев (+3:25 час);

  • №92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);

  • №231 Днепр — Львов (+3:05 час);

  • №88 Ковель - Запорожье (+2:58 ч);

  • №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:01 час);

  • №96 Рахов - Киев (+2:42 ч);

  • №86 Львов — Запорожье (+2:46 час);

  • №8 Одесса — Харьков (+2:30 час);

  • №43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);

  • №14 Солотвино — Киев (+2:30 час);

  • №38 Запорожье - Киев (+1:45 час);

  • №175 Запорожье - Жмеринка (+2:08 ч);

  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);

  • №7 КиевЧерновцы (+2 часа);

  • №37 Киев — Запорожье (+2 часа);

  • №59 Киев — Чоп (+2 часа);

  • №85 Запорожье - Львов (+1:40 час);

  • №8 ЧерновцыКиев (+1:37 час);

  • №149 Полтава - Черновцы (+1:36 ч);

  • №81 Киев — Ужгород (+3:16 час);

  • №57 Киев - Ворохта (+1:20 час);

  • №17 Харьков — Львов (+1:20 час);

  • №42 Львов — Днепр (+1:30 час);

  • №91 КиевЛьвов (+1:15 час);

  • №41 Днепр — Львов (+1 час);

  • №705 Киев - Перемышль (+4:30 ч);

  • №774 Львов - Дарница (+6 ч);

  • №716 Перемышль — Киев (+2:05 час);

  • №754 Дарница - Харьков (+40 мин).

Напомним, за сутки враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Одесской и Донецкой областей и впервые обстрелял Закарпатье.

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