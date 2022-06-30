Сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз

В Україні власники автомобілів із ГБО цього тижня знову отримали добрі новини. Минулої доби, з 29 по 30 червня, на українських АЗС автогаз у середньому подешевшав на 44 копійки – до 40,61 гривень за один літр.

Слід зазначити, що найпомітніше ціни знизили дві великі мережі АЗС - ОККО та KLO. Вони за один день опустили цінник одразу на 2 гривні.

На 1,18 гривень знизила вартість палива для автомобілів із ГБО мережа БРСМ-Нафта – до 39,01 грн за літр. Мережі Укргазвидобування, Нефтек та Катрал опустили цінники на 1 гривню.

Таким чином, 30 червня найдорожчий автогаз в Україні продавали мережі Нефтек (41,99 гривні за літр) та Укрнафта (41,95 гривні за літр). Найдешевше заправити авто з ГБО було у мережах ОККО (37,99 гривень/літр) та Авантаж (37,95 грн/літр).

Нагадаємо, у червні 2022 року збільшилося ввезення бензину, дизельного палива та автогазу в Україну. Усього ввезли 600 000 тонн палива. З них 400 000 тонн – дизель, а решта – бензин та скраплений газ.

Раніше експерти розповіли, до якої позначки може знизитись вартість бензину та дизельного палива в Україні.