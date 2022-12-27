2022-12-27
Українські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижня
АЗС опублікували свіжі ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку тижня.
Як передає
Так, станом на понеділок, 26 грудня, бензин А-95+ у середньому продається за ціною 52,89 грн/л. А-95 обійдеться на 82 копійки дешевше – 52,06 грн/л. А ось цінник на А-92 встановлено на рівні 51,00 грн/л.
Літр дизпалива можна придбати за 55,05 грн, а автогаз продається за ціною 29,29 грн.
Ціни на паливо на різних АЗС виглядають так: