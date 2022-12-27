Українські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижня

АЗС опублікували свіжі ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку тижня.

Як передає «Хвиля» , про це свідчать дані сайту auto.ria.

Так, станом на понеділок, 26 грудня, бензин А-95+ у середньому продається за ціною 52,89 грн/л. А-95 обійдеться на 82 копійки дешевше – 52,06 грн/л. А ось цінник на А-92 встановлено на рівні 51,00 грн/л.

Літр дизпалива можна придбати за 55,05 грн, а автогаз продається за ціною 29,29 грн.

Ціни на паливо на різних АЗС виглядають так: