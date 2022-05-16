2022-05-16
Поезда в киевском метро стали ездить чаще, для пассажиров открылась станция "Кловская"
Работа столичного метро наладилась практически до довоенного состояния, информирует
© Андрей Товстыженко, ZN.UA
В киевском метрополитене возобновила свою работу станция "Кловская",
Вместе с этим сократился интервал движения поездов. На всех линиях он составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время.
Уточняется, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия, а при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.
При этом на некоторых станциях поезда всё ещё не останавливаются (Крещатик, Майдан, Днипро, Гидропарк).
Анастасия Дэйна, ZN.ua