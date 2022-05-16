Поезда в киевском метро стали ездить чаще, для пассажиров открылась станция "Кловская"

Работа столичного метро наладилась практически до довоенного состояния, информирует ZN.ua.

Поезда в киевском метро стали ездить чаще, для пассажиров открылась станция
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

В киевском метрополитене возобновила свою работу станция "Кловская", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Вместе с этим сократился интервал движения поездов. На всех линиях он составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время.

Уточняется, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия, а при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

При этом на некоторых станциях поезда всё ещё не останавливаются (Крещатик, Майдан, Днипро, Гидропарк).


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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