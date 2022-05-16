Плата за проезд в общественном транспорте Киева восстановлена

С понедельника, 16 мая, в Киеве восстановлена плата за проезд в общественном транспорте. Платить нужно будет как в наземном городском транспорте, так и в метро. При этом жители столицы смогут использовать проездные документы, приобретенные ими еще до войны.

Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия топливом, материалами, электроэнергией. Это большие средства", — объяснил градоначальник причину восстановления платы за проезд.

При этом киевляне смогут по-прежнему оплачивать проезд своими транспортными картами. Платеж можно осуществлять через мобильное приложение " Киев цифровой" или через другие платежные приложения.

Пассажиры могут пользоваться проездными документами, которые были приобретены ими до войны, и которые они не смогли полностью использовать.

Что нужно знать об использовании ранее приобретенных проездных документов

Все неиспользованные поездки на транспортных картах сохраняются. Возможно, после 24 февраля кто-то пытался расплатиться картой в транспорте, и система могла ошибочно списать с него деньги. Все эти деньги, списанные во время войны, вернутся на карту. Срок возврата – в течение месяца. Сроки действия проездных автоматически переносятся. Если кто-то в феврале приобрел проездной на март, то этот проездной автоматически будет перенесен на июнь. QR-билеты также восстановятся. Если по состоянию на 24 февраля у пассажиров были действительные QR-билеты, то 16 мая их вернут в приложение. Таким образом, срок их действия восстановится на 15 дней – до окончания мая.

Напомним, водители киевских маршруток ранее объявили о вероятном повышении цены на проезд. Они намерены поднять стоимость проезда до 15 гривен. Перевозчики говорят, что при нынешнем топливном кризисе это – единственный способ сохранить им свой бизнес, а также транспортную инфраструктуру столицы.