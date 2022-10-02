Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв

В Україні з'явилися вакансії, на яких обіцяють гарну оплату праці. За якісну роботу спеціалісту зобов'язуються платити від 28 до 48 тисяч гривень. Зарплата працівників залежатиме від одержаного доходу. Якщо дохід перевищуватиме встановлену місячну норму, то працівник отримає до зарплати ще й бонуси та премії. Але навіть у разі невиконання плану без заробітку його не залишать.

Роботу з такими умовами праці пропонують водіям, які працюватимуть таксистами. Такі вакансії з'явились на одному із кадрових порталів.

Вакансії пропонує ІТ-компанія. Однак вони не для айтішників, а для партнерів-водіїв, які надаватимуть послуги таксі. Таксистам обіцяють зарплату від 28 до 48 тисяч гривень. Розмір оплати залежатиме від виконання плану. При цьому не матиме значення, скільки часу витратив таксист на роботу і скільки поїздок він здійснив. Оцінюватимуть лише фінансовий дохід, який він приніс.

Залежно від виконання місячного фінансового плану, будуть різні умови оплати. Зокрема, фірма пропонує найнятим водіям таку зарплату:

перевиконання плану – ваші 70% + Бонуси та Премії;

просто виконання плану – ваші 60% + Бонуси;

невиконання плану – ваші 50%.

Тобто заробіток таксистів буде повністю в їхніх руках. Причому буквально, адже автомобіль дають у користування тільки одному водієві. У них не буде жодних напарників та змінщиків. А отже, вони особисто відповідатимуть за машину і, відповідно, ставитимуться до неї як до своєї годувальниці.

"Ми шукаємо порядного, адекватного та ввічливого водія, який цінуватиме автомобіль, як свій і розумітиме, що сервіс - це ключова особливість роботи у перевезенні клієнтів", - зазначають в умовах вакансії.

При цьому компанія пропонує для роботи лише комфортабельні автомобілі бізнес-класу, яким не більше 5 років: Toyota Camry, VW Passat, Lexus ES, Ford Fusion Hybrid.

Такі автомобілі мають:

автоматичну коробку передач;

якісне німецьке ГБО;

повноцінний клімат-контроль та підігрів передніх сидінь.

Крім того, водій матиме можливість за бажання оформити свій автомобіль у лізинг під виплату.

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