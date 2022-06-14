Возле Бучи произошло серьезное ДТП с тремя грузовиками: подробности и фото

В Киевской области 14 июня произошла серьезная авария с участием трех грузовых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, в результате ДТП водителя одной из фур зажало в кабине автотранспорта.

По данным источника, авария произошла утром в Бучанском районе Киевской области, информирует Апостроф.

"В оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ирпень – Забучье, вблизи садового центра. Было установлено, что произошло столкновение трех грузовых автомобилей DAF, FORD и МАЗ. Водитель DAF зажал металлическими конструкциями транспортного средства", – рассказали в ГСЧС.

Для извлечения мужчины из салона спасателям пришлось использовать специнструмент. После этого его передали врачам скорой помощи.

Напомним, что 13 июня, в понедельник, в Боярке по трассе в сторону Киева неизвестные люди частично одетые в военную форму на автомобиле Toyota Corollaизбили водителя.


Максим Яценко, Апостроф





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