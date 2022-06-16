Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото

В четверг, 16 июня, около 07:30 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное Дубенского района Ровенской области произошла авария, в которой погиб 22-летний военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Ровенской области, информирует Апостроф .

Еще один 21-летний военнослужащий был госпитализирован в больницу. Из покореженного легкового автомобиля их деблокировали спасатели.

Движение на участке, где произошло ДТП, осложнено: его регулируют патрульные полицейские.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.