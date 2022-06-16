Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото

В четверг, 16 июня, около 07:30 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное Дубенского района Ровенской области произошла авария, в которой погиб 22-летний военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Ровенской области, информирует Апостроф.

Еще один 21-летний военнослужащий был госпитализирован в больницу. Из покореженного легкового автомобиля их деблокировали спасатели.

Движение на участке, где произошло ДТП, осложнено: его регулируют патрульные полицейские.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкарMcLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фотоSkoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фото
Возле Бучи произошло серьезное ДТП с тремя грузовиками: подробности и фотоВозле Бучи произошло серьезное ДТП с тремя грузовиками: подробности и фото
Под Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фотоПод Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фото
Авто снесло в реку: на Тернопольщине парень с 13-летними девушками попали в смертельное ЧПАвто снесло в реку: на Тернопольщине парень с 13-летними девушками попали в смертельное ЧП
Renault официально представил кроссовер Austral: фотоRenault официально представил кроссовер Austral: фото
В Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фотоВ Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фото
В Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствийВ Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствий
BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купеBMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе
В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видеоВ Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видео
Водитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в ОдессеВодитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости