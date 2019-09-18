Hyundai сделал центральную подушку безопасности

Hyundai сделал центральную подушку безопасности

Центральная подушка безопасности в случае удара раскрывается в пространстве между водителем и передним пассажиром, чтобы предотвратить их столкновение друг с другом. Подушка установлена в боковине водительского сиденья и способна, по мнению корейцев, на 80% уменьшить количество черепно-мозговых травм, вызванных столкновениями пассажиров друг о друга. Согласно данным Ассоциации европейских автопроизводителей, вероятность получения травм головы при аварии в результате удара об элементы интерьера составляет около 45%.

Hyundai сделал центральную подушку безопасности

Hyundai заявляет, что благодаря новым технологиям подушка весит вдвое меньше аналогичных: 500 граммов вместо килограмма. Более компактные размеры и масса центральной подушки безопасности обеспечивают инженерам большую гибкость при проектировании сидений. Корейцы уверены, что центральная подушка безопасности существенно повысит безопасность водителя и пассажиров как при фронтальных, так и при боковых столкновениях. Новая разработка должна появиться на новых моделях Hyundai.

Hyundai сделал центральную подушку безопасности


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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