Американка на Hyundai Elantra за 5 років проїхала 1,6 млн км

У США мешканка штату Канзас Фарра Хейнс на своєму Hyundai Elantra за 5 років без жодних серйозних поломок проїхала понад 1,6 млн кілометрів. За це компанія Hyundai подарувала їй нову Elantra.

Фарра Хейнс, яка доставляє запчастини для автомобілів, купила новий Hyundai Elantra у 2013 році (це модель п'ятого покоління). Цей автомобіль вона використовувала у своїй роботі. Протягом 5-ти років вона в середньому проїжджала за день близько 882 000 кілометрів. В результаті за п'ять років вона проїхала понад 1,6 млн кілометрів. Elantra проїхала так багато, що одометр не відповідав реальному пробігу. Тому Hyundai створив спеціальну емблему "1M", щоб відзначити перехід з 999 999 миль до 1 млн миль.

Слід зазначити, що фахівці компанії Hyundai перевірили пробіг Elantra і встановили, що він відповідає дійсності, а у одометр не було втручань. Перевірка проводилася відразу за кількома критеріями, зокрема вивчили сервісні записи.

Фарра Хейнс планувала й надалі їздити на цьому Hyundai Elantra. Вона вважала, що може спокійно проїхати ним 2 млн миль. Але компанія Hyundai подарувала їй нову Elantra на знак вдячності за таке дбайливе ставлення до автомобіля.

Hyundai Elantra, яка проїхала за 5 років понад 1,6 млн кілометрів, виглядає дуже добре. Навіть не скажеш, що цей автомобіль має дуже великий пробіг. Хейнс стверджує, що Elantra, як і раніше, використовує свою оригінальну трансмісію.

У чому секрет такого довголіття Elantra? Фарра Хейнс каже, що це апріорі надійний автомобіль. І, звичайно, потрібно регулярно проводити його технічне обслуговування. Мастило вона змінювала кожні два тижні.

Нагадаємо, перше покоління Hyundai Elantra з'явилося у 1990-му році. Випущено вже шість поколінь цієї моделі. Наприкінці 2023 року розпочнеться продаж оновленої глобальної версії Elantra. Вона отримає нову радіаторну решітку, нові бампери, нові фари та задні ліхтарі, а також колісні диски нового дизайну, сучасні технології та нове обладнання. Наприклад, система кондиціонування повітря матиме нову функцію After-Blow, яка запобігає появі плісняви.

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