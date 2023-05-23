Шпигуни вперше показали новий кросовер Hyundai Tucson

Компанія Hyundai розробляє оновлений компактний кросовер Hyundai Tucson. Фотошпигуни вперше помітили під час дорожніх тестів.

Шпигуни вперше показали новий кросовер Hyundai Tucson

Hyundai Tucson випускають із 2004 року. Наразі покупцям пропонують його четверте покоління (з 2020 року). Нещодавно Tucson оновили (ця новинка продається як модель 2022 року випуску). Але вже Hyundai розробляє новий Tucson.

Оновлений Hyundai Tucson тестують у суцільному камуфляжі, тому поки нам важко сказати щось конкретне про його дизайн. Судячи з усього, у цього кросовера буде нова решітка радіатора і нові бампери. У фарах явних змін немає. Позаду теж багато камуфляжу. На перший погляд, із задніми ліхтарями нічого не сталося. Їхній дизайн залишиться приблизно таким же, як і зараз.

Які зміни відбулися у салоні – ще не відомо. Мабуть, у ньому використовуються нові матеріали, з'явилися нові технології, зокрема нові системи активної безпеки. Зараз Tucson у стандартній комплектації оснащується інформаційно-розважальною системою із 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. У дорожчих комплектаціях є 10,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

Шпигуни вперше показали новий кросовер Hyundai Tucson

Зважаючи на все, деякі зміни відбулися і в лінійці двигунів. Але це офіційно поки що не підтверджено. Зараз до лінійки двигунів цього кросовера входять бензинові та дизельні мотори, а також гібридні силові установки.

Коли Hyundai планує розпочати продавати оновлений Tucson? Офіційно про це ще нічого не йшлося. Можна припустити, що у продажу він з'явиться десь наприкінці 2023 року чи на початку 2024 року. Раніше він навряд чи з'явиться у дилерів.

В Україні зараз Hyundai Tucson у стандартній комплектації Express коштує від 1 006 100 гривень. Він оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 156 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. У такій комплектації є п'ять подушок безпеки, система електронної стабілізації, антиблокувальна гальмівна система, кондиціонер, круїз-контроль, обігрів дзеркал заднього виду, 17-дюймові колісні литі диски тощо.

Шпигуни вперше показали новий кросовер Hyundai Tucson

Версія з 1,6-літровим дизельним двигуном потужністю 136 к.с. коштує від 1 353 600 гривень. Є також версія із повноцінною гібридною силовою установкою. Вона коштує від 1 303 000 гривень.

Нагадаємо, раніше у Мережі незалежні дизайнери французького видання L'argus показали кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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