Hyundai офіційно представив новий кросовер Mufasa

Компанія Hyundai показала свій новий кросовер Hyundai Mufasa. У "живу" публіка його побачить вже найближчими днями на автосалоні в Шанхаї, Китай.

Hyundai офіційно представив новий кросовер Mufasa

Вас, мабуть, здивувала назва цього кросовера? Той, хто дивився диснеївський мультфільм "Король Лев", пам'ятає, що там був персонаж Король Муфаса - батько Сімби, мудрий правитель Земель Прайда. Ось на його честь й назвали цей автомобіль.

Mufasa розроблений китайською компанією Beijing Hyundai Motor Co, яка є спільним підприємством компаній Hyundai та BAIC.

Довжина кросовера Mufasa складає 4475 мм, ширина – 1850 мм, а висота – 1686 мм. У нього приблизно такі ж розміри, як і у європейської версії кросовера Kia Sportage і у європейської версії Hyundai Tucson. Нагадаємо, що європейські версії Sportage та Tucson відрізняються короткою колісною базою. Тобто його можна віднести до сегмента компактних кросоверів, хоча на фотографіях він здався нам досить великим і з просторим салоном. Важить Mufasa 1910 кг.

Hyundai офіційно представив новий кросовер Mufasa

Технічні характеристики цього нового кросовера поки що не відомі. Передбачається, що він оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к.с. Яка коробка – не відомо. Деякі джерела говорять про 6-ступінчасту автоматичну коробку передач. Привід – лише передній. З чуток, пізніше покупцям запропонують гібридну версію. Йдеться, мабуть, про версію з "м'якою" гібридною силовою установкою.

Кросовер Mufasa, мабуть, оснащується сучасними технологіями компанії Hyundai. Серед них є, ми впевнені, системи активної безпеки та допомоги водієві, а також сучасні системи комунікації. Компанія Hyundai зараз оснащує свої автомобілі передовими системами безпеки. Сподіваємось, їх отримає і кросовер Mufasa.

Дебютує Hyundai Mufasa вже найближчим часом під час китайського автосалону у Шанхаї. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не повідомлялося. Можливо, його ціна буде приблизно такою самою, як вартість Hyundai ix35, який він повинен замінити.

Hyundai офіційно представив новий кросовер Mufasa

Mufasa розроблений спеціально для Китаю. Але не виключено, що через деякий час його почнуть продавати і в інших країнах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробляє нове покоління кросовера Hyundai Santa Fe. Незалежні дизайнери вже навіть показали, як він приблизно виглядатиме.


Максимов Віталій, Тудей





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