Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Автомобиль получил платформу D7x, которая представляет собой доработанную (95% новых деталей) платформу от модели Ladn Rover Discovery. Вместо рамы — несущий алюминиевый кузов, вместо мостов — независимая подвеска спереди и сзади. При этом пружинная подвеска может быть заменена пневматической (опция для версии 90 и базовое оснащение для варианта 110) с возможностью регулировки дорожного просвета.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Defender сохранил два варианта кузова — трёхдверный у модели 90 и пятидверный у исполнения 110, но теперь эти числа не обозначают величину колёсной базы в дюймах (она выросла до 102 и 119 дюймов соответственно). Внедорожник с постоянным полным приводом и понижающей передачей способен преодолевать брод глубиной до 90 см. Машина впервые получила фирменную электронную систему Terrain Response 2 и широкий перечень систем активной безопасности.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Дизайн автомобиля выполнен в стилистике представленного в 2011 году концепт-кара Land Rover DC100 и одновременно отсылает к облику оригинального Land Rover Defender. Салон при этом полностью изменён. Машина получила цифровую приборную панель и современную мультимедийную систему.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Особенностью интерьера является трёхместный передний ряд сидений, а также возможность заказать для Defender 110 третий ряд кресел. В качестве опции доступна мягкая вставка на крыше, которую можно сдвигать, а также несколько пакетов дополнительного оборудования, позволяющие собрать автомобиль под персональные потребности.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

На рынок новый Land Rover Defender выйдет с несколькими вариантами 2-литровых турбомоторов семейства Ingenium. Клиентам предложены 200-сильный D200 и 240-сильный D240 дизели и бензиновый 300-сильный P300 двигатель. 3-литровая 6-цилиндровая версия P400 имеет мощность 400 л.с.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Все моторы сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее появятся гибридные модификации внедорожника, а также коммерческие варианты модели.

Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов

Продажи автомобиля начнутся в 2019 году с версии Defender 110, а Defender 90 появится в 2020 году.  


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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