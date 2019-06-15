В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков

Ограничение вводится с 12 до 18 часов дня.

В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков
Фото: 2000.ua

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Фейсбуке.

Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

С целью сохранения дорожного покрытия и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве сохранится сухая погода с высокой дневной температурой - около 33 градусов тепла.


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