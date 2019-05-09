Пятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в сутки
Вторая дневная частота рейса запустится с 1 ноября 2019 года.
Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 1 ноября 2019 года добавила вторую дневную частоту на пятничный рейс по маршруту Киев-Варшава. Об этом указано в системе бронирования билетов авиакомпании, передает "Интерфакс-Украина".
Полеты по направлению Киев-Варшава по пятницам с 1 ноября будут выполняться дважды в сутки – с вылетом в 11:30 и в 23:05. Из Польши в Киев самолеты будут улетать в 8:15 и 19:50.
Напомним, в конце марта Ryanair подписала договор с аэропортом "Одесса". Авиакомпания откроет из украинского города сразу четыре направления - три в Польшу: в Краков, Катовице, Вроцлав, и одно в Германию, в Берлин.
Первые пассажиры смогут отправиться в Краков уже в июне этого года. Три других направления - в Катовице, Вроцлав и Берлин - начнут работать с октября.
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