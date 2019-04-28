Китайцы показали самый крупный эсминец: видео

С погодой китайцам, правда, откровенно не повезло — во время парада в честь 70-летия ВМС НОАК на Циндао опустился сильный туман, из-за которого воздушная часть была вообще отменена, но морская худо-бедно состоялась. Самый примечательный образец мероприятия — новейший и самый крупный китайский эсминец Nanchang, который является головным кораблём проекта 055. Ракетный крейсер водоизмещением более 11000 тонн предназначен для сопровождения ударных авианосных групп и по размерам занимает промежуточное положение между американскими эскадренными миноносцами типа Zumwalt и Arleigh Burke. Китайцы называют его самым большим надводным боевым кораблём в мире. В настоящее время Nanchang проходит приёмочные испытания.



