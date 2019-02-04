"Укравтодор" с 8 февраля начнет ямочный ремонт основных дорог

В работе будут использовать холодные асфальтобетонные смеси.

"Укравтодор" с 8 февраля начнет ямочный ремонт основных дорог
Фото: rv.ukravtodor.gov.ua

"Укравтодор" в ближайшие два дня проверит международные и национальные дороги на наличие повреждений после схода снега и с 8 февраля начнет аварийный ремонт тем, где позволят погодные условия.

Об это сообщила пресс-служба "Укравтодора".

На самых проблемных участках на автомагистралях будут использовать холодные асфальтобетонные смеси. Ремонт горячим асфальтобетоном начнется весной при плюсовой температуре воздуха.

Работы обещают проводит ежедневно.

"Укравтодор" подчеркнул, что асфальт после зимы сошел только на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями. "На дорогах, где в прошлом году проводились текущие средние, капитальные ремонты, масштабных повреждений дорожного покрытия не наблюдается", - говорится в сообщении.

Аварийная ямочность интенсивно образуется на дорожном покрытии на дорогах, которые эксплуатируются сверх установленных сроков и давно нуждаются в ремонте. Из-за колебаний температуры воздуха, переувлажнения дорожного полотна и других погодно-климатических факторов асфальтобетонное покрытие подвергается значительным деформациям и разрушениям. Аварийный ремонт является временной мерой для обеспечения безопасного движения автотранспорта и защиты дорожной одежды от дальнейшего разрушения.

Напомним, 1 февраля на 341 км автомобильной дороги Киев - Одесса произошло сразу несколько массовых аварий из-за глубоких ям, которые образовались на проезжей части.


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