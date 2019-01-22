Skoda Superb лишилась камуфляжа.

Судя по фотографиям портала carscoops.com, до премьеры обновленной «Шкоды Суперб» осталось совсем немного времени. На снимках большой чешский лифтбек представлен с минимальным камуфляжем.

Skoda Superb лишилась камуфляжа.

Рестайлинг не поменяет стилистику машины, как это, например, случилось при обновлении нынешней «Октавии», примерившей «четырехглазое» лицо. Оптика стала более угловатой, в фарах ксенон уступил место светодиодам. Последнее решение давно назрело: более доступная Octavia в нарушение иерархии до сих пор щеголяла более продвинутой оптикой, нежели флагманский Superb.

Skoda Superb лишилась камуфляжа.
Skoda Superb лишилась камуфляжа.

Поговаривают, что после обновления в гамме «Суперба» должна появиться гибридная силовая установка. Суммарная отдача мотора 1.4 TSI и его электрического собрата составит порядка 220 л.с. До полусотни километров автомобиль сможет проехать на чистом электричестве.

На этот год у «Шкоды» запланированы еще две премьеры – погромче, нежели скромный рестайлинг «Суперба». В марте в Женеве представят субкомпактный кроссовер, а осенью во Франкфурте – новую «Октавию».


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