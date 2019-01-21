В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным с 2020 года

Власти надеются, что эта мера разгрузит автомобильные дороги.

?В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным с 2020 года
Электронный билет (архивное фото)
Фото: narvacity.ee

В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь общественный транспорт - железные дороги, автобусы и трамваи - станет бесплатным.

Об этом заявил министр по общественным работам страны Франсуа Бауш, передает Deutsche Welle.

Власти Люксембурга надеются, что бесплатный проезд в общественном транспорте позволит разгрузить автомобильные дороги. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.

По словам Бауша, эта мера станет "изюминкой в масштабной стратегии в сфере транспорта".

Сейчас в Люксембурге государство субсидирует стоимость проезда в общественном транспорте почти на 90% - на 491 млн евро в год. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 40 млн евро в год.

После реализации объявленной меры Люксембург, площадь которого сравнима с федеральной землей Саар, а население составляет 600 тыс. человек, станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. Правда, на железной дороге бесплатным будет только проезд в вагонах второго класса, те ,кто хочет ехать первым классом, будет по-прежнему платить полную стоимость билета.

Напомним, в общественном транспорте Киева начали учитывать поездки льготников при помощи "карточки киевлянина".

По состоянию на начало 2019 года эмитирована 781 тысяча "карточка киевлянина", из которых 680 тысяч - для льготников. кроме того, с 2017 года пенсионеры могут бесплатно ездить в киевском метрополитене исключительно при использовании карточки киевлянина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
Автосалон в Детройте 2019: Kia Telluride.Автосалон в Детройте 2019: Kia Telluride.
Блок рекламы


Похожие новости
Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до мартаВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта
Дороги в регионах открыты для автотранспорта, - ГосЧСДороги в регионах открыты для автотранспорта, - ГосЧС
Киевский мост Метро закроют для автотранспорта в ночь на 5 января для ремонтаКиевский мост Метро закроют для автотранспорта в ночь на 5 января для ремонта
Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночиОбщественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи
Американские катера Island прибудут в Украину летом 2019 годаАмериканские катера Island прибудут в Украину летом 2019 года
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 годаФото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года
Полиция ограничила движение габаритного транспорта в Киевской и Житомирской областяхПолиция ограничила движение габаритного транспорта в Киевской и Житомирской областях
Мост Патона в Киеве полностью закроют для транспорта в ночь на воскресеньеМост Патона в Киеве полностью закроют для транспорта в ночь на воскресенье
Международный аэропорт "Ужгород" заработает к концу годаМеждународный аэропорт "Ужгород" заработает к концу года
Последние новости
Подгружаем последние новости