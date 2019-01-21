?В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным с 2020 года

В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь общественный транспорт - железные дороги, автобусы и трамваи - станет бесплатным.

Об этом заявил министр по общественным работам страны Франсуа Бауш, передает Deutsche Welle.

Власти Люксембурга надеются, что бесплатный проезд в общественном транспорте позволит разгрузить автомобильные дороги. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.

По словам Бауша, эта мера станет "изюминкой в масштабной стратегии в сфере транспорта".

Сейчас в Люксембурге государство субсидирует стоимость проезда в общественном транспорте почти на 90% - на 491 млн евро в год. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 40 млн евро в год.

После реализации объявленной меры Люксембург, площадь которого сравнима с федеральной землей Саар, а население составляет 600 тыс. человек, станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. Правда, на железной дороге бесплатным будет только проезд в вагонах второго класса, те ,кто хочет ехать первым классом, будет по-прежнему платить полную стоимость билета.

Напомним, в общественном транспорте Киева начали учитывать поездки льготников при помощи "карточки киевлянина".

По состоянию на начало 2019 года эмитирована 781 тысяча "карточка киевлянина", из которых 680 тысяч - для льготников. кроме того, с 2017 года пенсионеры могут бесплатно ездить в киевском метрополитене исключительно при использовании карточки киевлянина.