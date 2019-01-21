Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машин

Во Франции обнаружили коллекцию, включающую 81 заброшенный автомобиль. Как сообщается, в основном коллекция состоит из машин, появившихся в 1960-70-х годах. Среди удивительных находок — Lamborghini Miura P400 1968 года и Jaguar E-Type 1964 г. Кроме того, в коллекции имеется и модель марки Rolland-Pilain, которая появилась еще в далеком 1905 году.

Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машин

Intrencheres

Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машин

Intrencheres

Пробег Miura, найденной в коллекции, составляет 77 886 километров, и в автомобиле, как сообщается, сохранен оригинальный 3,9-литровый V12. Эту машину, как и другие в коллекции, планируют продать с молотка; цена на Miura оценивается приблизительно в 456-684 тысячи долларов.

Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машин

Intrencheres

Аукцион, на котором планируют продать автомобили, пройдет 20 января текущего года. Со всеми машинами в коллекции можно ознакомиться на сайте аукционного дома.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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