Италия увеличит квоту разрешений на грузовые перевозки из Украины

Италия увеличит квоту разрешений на грузовые перевозки из Украины

Италия увеличит украинскую квоту разрешений на грузовые перевозки в 2018 году.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Италии.

 «22 декабря этого года, при содействии Посольства Украины в Италии, передана квота разрешений для украинских перевозчиков на осуществление в 2018 году автомобильных грузовых перевозок по итальянской территории», — говорится в сообщении.

«Из года в год итальянские партнеры, осознавая рост объемов торговли и потребностей транспортного сообщения между нашими странами, увеличивают квоту Украины (в 2016 году она составляла 15 800, в 2017 году — 17000, в 2018 году −18 000 разрешений)», — заявляют дипломаты.

«Примечательно, что Италия ежегодно поощряет украинских перевозчиков к выполнению европейских стандартов и рекомендаций, в частности относительно использования более экологичного транспорта (стандарты „Евро-3“ и „Евро-5“), а также налаживанию современных комбинированных маршрутов типа „авто-железная дорога“. В 2017 году Италия выделила целевую квоту из 3000, а в 2018 году — из 4000 разрешений на перевозку с такими условиями», — говорится в сообщении.




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