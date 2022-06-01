В Украине увеличится стоимость автозапчастей

В Украине во время военного положения может увеличиться стоимость автозапчастей. Об этом сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на некоторых дилеров.

По мнению экспертов, рынок реагирует на увеличение стоимости топлива, дефицит транспорта и на увеличение курса доллара. Из-за этого повышается стоимость доставки. В результате повышается стоимость всех продуктов питания, товаров, в том числе и запчастей для автомобилей.

Так, в украинском представительстве французской компании Renault считают, что стоимость автозапчастей будет увеличиваться при повышении официального курса доллара.

Но для украинских автомобилистов есть и хорошая новость – Украине не угрожает дефицит автозапчастей. Так, украинский офис Renault получает запчасти из-за границы 2 раза в неделю.

В украинском представительстве компании Nissan тоже сообщили, что поставки запчастей и других материалов с европейских складов уже полностью восстановлены. Причем, спрос увеличился и, соответственно, выросли поставки.

Таким образом, несмотря на то, что продолжаются бои с роSSийскими оккупантами, дефицит автомобильных запчастей Украине не грозит. Правда, нужно быть готовым к повышению цен…

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил отменить в Украине бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.