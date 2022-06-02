Получить водительские права стало сложнее: в автошколах Украины появились 250 новых вопросов

В Украине будущие водители теперь могут готовиться к сдаче теоретического экзамена по вопросам, для которых в качестве образца взяли французские стандарты. Главный сервисный центр МВД уже разработал новые тестовые вопросы для билетов на теоретический экзамен.

Пресс-служба Главного сервисного центра МВД сообщила, что всего разработано более 250 новых тестовых вопросов. Ознакомиться с ними можно на сайте этого ведомства.

Почему тестовые вопросы адаптированы к французскому формату? ГСЦ МВД объясняет это тем, что во Франции большое внимание уделяют повышению культуры вождения в целом, соединению теоретических и практических навыков вождения, безопасности ДД, а также принятию решений в экстремальных ситуациях.

Напомним, после введения в Украине военного положения из-за полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск стало проще учиться в автошколах и получать водительские удостоверения. В чем это выразилось? Например, стало меньше теоретических тем.

Кроме того, в следующем месяце в нашей стране изменится процесс подготовки и переподготовки водителей. Для получения водительского удостоверения нужно будет сделать пять "шагов".

Между тем, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил отменить в Украине бесплатную растаможку евроблях.