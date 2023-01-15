"Знаєш, як закінчив Геббельс?: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до головного російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловьюш, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто вони спочатку вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі", - заявив Усик під час ефіру в Instagram.

Нагадаємо, Йозеф Геббельс був німецьким політиком та головним пропагандистом часів Третього Рейху. Вважається одним із найвірніших прихильників Адольфа Гітлера.

Усик в останньому поєдинку минулого року переміг Ентоні Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.