"Знаєш, як закінчив Геббельс?: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова

Українець нагадав росіянину про долю головного пропагандиста фашизму, інформує ZN.ua.

Усик - уродженець Криму
© a-usyk.com

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до головного російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловьюш, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто вони спочатку вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі", - заявив Усик під час ефіру в Instagram.

Нагадаємо, Йозеф Геббельс був німецьким політиком та головним пропагандистом часів Третього Рейху. Вважається одним із найвірніших прихильників Адольфа Гітлера.

Усик в останньому поєдинку минулого року переміг Ентоні Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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