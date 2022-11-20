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2022-11-20
Єдина українка в UFC програла бій у США
Марина Мороз не впоралася із суперницею з Бразилії.
Мороз програла бій за очками© USA Today
Українка Марина Мороз провела бій проти Дженніфер Майя із Бразилії в рамках UFC Fight Night 215.
Турнір проходив в американському Ентерпрайзі (штат Невада).
Поєдинок проходив у легкій вазі. Суперниці не поступалися одна одній, але точніше удари у стійці завдавала Майя.
У результаті судді одноголосно віддали перемогу бразилійці – 30:27, 29:28, 29:28.
Для 31-річної Мороз це четверта поразка в кар'єрі за 11 перемог у змішаних єдиноборствах. Українка виступає в UFC із 2015 року.
Данило Слесь, ZN.ua