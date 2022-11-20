Єдина українка в UFC програла бій у США

Українка Марина Мороз провела бій проти Дженніфер Майя із Бразилії в рамках UFC Fight Night 215.

Турнір проходив в американському Ентерпрайзі (штат Невада).

Поєдинок проходив у легкій вазі. Суперниці не поступалися одна одній, але точніше удари у стійці завдавала Майя.

У результаті судді одноголосно віддали перемогу бразилійці – 30:27, 29:28, 29:28.

Для 31-річної Мороз це четверта поразка в кар'єрі за 11 перемог у змішаних єдиноборствах. Українка виступає в UFC із 2015 року.