Українка Конотоп виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики

Українська спортсменка здобула золото.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у Вірменії, інформує ZN.ua .

Конотоп перемогла у Єревані © Isport

У ваговій категорії до 59 кг Конотоп встановила рекорд Європи у ривку, піднявши вагу 106 кг. Також Каміла встановила континентальний рекорд та взяла золото в поштовху – 129 кг.

Українка оновила рекорд Європи за сумою двох дисциплін – 235 кг. Зазначимо, що ще одна українка Надія Шпилько здобула бронзу. Україна на турнірі в Єревані вже здобула сім нагород.

22-річна Конотоп вдруге у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою. Також у її активі є бронза чемпіонату світу та золото чемпіонату Європи U-23.

Чемпіонат Європи-2023 у Вірменії завершиться 23 квітня. Україну представляють п'ять важкоатлетів у чоловічих змаганнях та 12 – у жіночих.