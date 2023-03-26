Україна без шансів програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024

Українці не змогли нав'язати боротьбу фіналістам Євро-2020, інформує ZN.ua.

Україна без шансів програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024
Англійці спокійно розібралися з Україною
© twitter.com/England

У неділю, 26 березня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" у рамках другого туру відбору на Євро-2024 збірна України провела матч проти команди Англії.

Перший тайм команди провели у спокійному темпі. Англійці очікувано взяли м'яч під свій контроль, але із тиском практично не створювали моментів. Українці рідко доходили до штрафного майданчика Пікфорда, а основна загроза у господарів виходила від навісів на Кейна, один із яких і завершився голом – Сака подав із флангу Миколенка, а Кейн випередив захисників та пробив Трубіна.

Українські футболісти не встигли відійти від першого пропущеного м'яча, як буквально одразу пропустили і другий – Сака вразив шедевральним ударом дев'ятку воріт України.

У другому таймі англійці спокійно грали за рахунком та абсолютно комфортно почували себе на газоні легендарного стадіону. Щодо збірної України, то підопічні Ротаня за 90 хвилин так і не зуміли завдати жодного удару у площину воріт Англії., без шансів програвши з рахунком 0:2.

Англія – Україна – 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40.

Цей поєдинок став першим для України у відборі на Євро-2024 та першим офіційним під керівництвом Руслана Ротаня.

Зазначимо, що Україна та Англія виступають у групі C разом із Італією, Мальтою та Північною Македонією.

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні у стикових матчах Ліги націй.

Наступний кваліфікаційний матч українська збірна проведе 16 червня на виїзді проти команди Північної Македонії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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