Україна програла Чехії у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг
Українки не зумів пройти чеських тенісисток.
У суботу, 15 квітня, у матчі тенісного Кубка Біллі Джин Кінг Україна програла Чехії, інформує
Матчеве протистояння проходило два дні у Туреччині. Учора українки Марта Костюк та Катарина Заватська програли Маркеті Вондроушової та Барборі Крейчиковій, а сьогодні Костюк зуміла повернути інтригу, перемігши Крейчикову, але переможне очко Чехії принесла Вондроушова у матчі із Завацькою.
Таким чином, на початку листопада цього року чешки зіграють у фінальному розіграші турніру, а збірна України знову вирушить до раунду плей-офф.
Нагадаємо, у 1963-2020 роках турнір називався Кубок Федерації, а у вересні 2020 року був перейменований на честь американської тенісистки Біллі Джин Кінг. Це головний трофей для збірних у жіночому тенісі.