Україна програла Чехії у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг

Українки не зумів пройти чеських тенісисток.

У суботу, 15 квітня, у матчі тенісного Кубка Біллі Джин Кінг Україна програла Чехії, інформує ZN.ua .

Українська збірна другий сезон поспіль не зуміла вийти у фінальну частину турніру © btu.org.ua

Матчеве протистояння проходило два дні у Туреччині. Учора українки Марта Костюк та Катарина Заватська програли Маркеті Вондроушової та Барборі Крейчиковій, а сьогодні Костюк зуміла повернути інтригу, перемігши Крейчикову, але переможне очко Чехії принесла Вондроушова у матчі із Завацькою.

Таким чином, на початку листопада цього року чешки зіграють у фінальному розіграші турніру, а збірна України знову вирушить до раунду плей-офф.

Нагадаємо, у 1963-2020 роках турнір називався Кубок Федерації, а у вересні 2020 року був перейменований на честь американської тенісистки Біллі Джин Кінг. Це головний трофей для збірних у жіночому тенісі.