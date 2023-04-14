"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни

Українки перестали спілкуватися зі спортсменкою.

Російська тенісистка Анастасія Потапова розповіла про зміни у відносинах з українками Мартою Костюк та Даяною Ястремською після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua.
Потапова - 25 ракетка світу
© РИА Новости

"Ми заздалегідь не домовлялися. Просто завжди дуже добре спілкувалися з Даяною, ніколи не було якихось проблем. Тому нічого не обговорювали - як ходили разом на вечерю до фіналу, так і після. Зараз все змінилося. Ми досить близько дружили з Мартою, але, на жаль, людина вирішила змінити свою думку, і не лише про мене. Так. Не мені її судити, адже це її вибір. І я поважаю її вибір. І якщо їй так простіше, то я це приймаю", – вважає Потапова.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б виключили росіян зі своїх змагань.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчуВідома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу
"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку
"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни
Блок рекламы


Похожие новости
Українська тенісистка розплакалася під час гімну країниУкраїнська тенісистка розплакалася під час гімну країни
Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчуВідома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу
"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів
Світоліна здобула першу перемогу після повернення на кортСвітоліна здобула першу перемогу після повернення на корт
Футболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІФутболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІ
Футболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчуФутболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчу
Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузиСвітоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи
Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від УсикаДжошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика
"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні
Легендарна тенісистка вдруге перемогла ракЛегендарна тенісистка вдруге перемогла рак
Последние новости
Подгружаем последние новости