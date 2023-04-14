"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни

Українки перестали спілкуватися зі спортсменкою.

Російська тенісистка Анастасія Потапова розповіла про зміни у відносинах з українками Мартою Костюк та Даяною Ястремською після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua .

Потапова - 25 ракетка світу © РИА Новости

"Ми заздалегідь не домовлялися. Просто завжди дуже добре спілкувалися з Даяною, ніколи не було якихось проблем. Тому нічого не обговорювали - як ходили разом на вечерю до фіналу, так і після. Зараз все змінилося. Ми досить близько дружили з Мартою, але, на жаль, людина вирішила змінити свою думку, і не лише про мене. Так. Не мені її судити, адже це її вибір. І я поважаю її вибір. І якщо їй так простіше, то я це приймаю", – вважає Потапова.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б виключили росіян зі своїх змагань.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.