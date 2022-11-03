"Шахтар" розгромно програв "Лейпцигу" і вийшов у плей-офф Ліги Європи

У середу, 2 листопада, донецький "Шахтар" приймав у Варшаві німецький "Лейпциг" у заключному турі групи F Ліги чемпіонів.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

"Лейпциг" вийшов уперед на десятій хвилині, коли Нкунку вдало зіграв на добиванні. "Гірникам" не вдавалося створити великих проблем супернику, який надійно діяв у захисті.

Вже на старті другого тайму Сілва на штанзі замкнув знижку від партнера. Йовічевіч провів потрійну заміну, проте ситуація на полі не змінилася.

На 63-й хвилині Собослаї скористався пасом Нкунку, обіграв Трубіна і відправив м'яч у порожні ворота. Точку поставив Ольмо, який завдав удару після розіграшу штрафного, а рикошет від Бондаря допоміг м'ячу опинитися у воротах.

"Шахтар" – "Реал" – 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослаї, 63, Бондар, 68 (автогол)

Команди зустрічалися у першому турі групового етапу – тоді донеччани розгромили суперника з рахунком 4:1. Наразі "Лейпцигу" вдалося взяти реванш.

"Шахтар" завершив груповий етап ЛЧ на третьому місці у групі, набравши шість очок. Донеччани продовжать боротьбу у 1/16 фіналу Ліги Європи. "Реал" та "Лейпциг" вирушили до плей-офф ЛЧ, а "Селтік" завершив єврокубкову кампанію на останньому місці квартету F.