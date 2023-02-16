Вручення повістки на похороні: юрист пояснив, чи законно це

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні введена загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Їм можуть вручати повістки у громадських місцях. Голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери" адвокат Ростислав Кравець розповів виданню Pro Гроші, чи законним вважається вручення повістки на похороні.

Експерт наголосив, що вручення повісток під час похорону є недоречним, але такі дії представників ТЦК є законними.

За словами Кравця, сам процес роздачі повісток на похоронах говорить про рівень територіального центру комплектування, який займається формуванням військових частин.