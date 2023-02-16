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2023-02-16
Вручення повістки на похороні: юрист пояснив, чи законно це
Такі дії представників ТЦК є недоречними.
© Генеральний штаб ЗСУ
Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні введена загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Їм можуть вручати повістки у громадських місцях. Голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери" адвокат Ростислав Кравець
Експерт наголосив, що вручення повісток під час похорону є недоречним, але такі дії представників ТЦК є законними.
За словами Кравця, сам процес роздачі повісток на похоронах говорить про рівень територіального центру комплектування, який займається формуванням військових частин.
Дар'я Скрипник, ZN.ua