Сейсмолог оцінив можливість землетрусу в Україні

Землетруси можуть статися в Києві і в Криму.

Сейсмолог оцінив можливість землетрусу в Україні
© dnevnik.hr

Землетрус у Туреччині 6 лютого виник у сейсмоактивному поясі, до якого належить і Україна. Тому землетруси також можуть статися найближчим часом, зокрема, у Києві та Криму, заявив сейсмолог Олександр Кендзера агентству УНН.

«Безумовно, може бути. Залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з вогнищами в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять й викликають коливання і у Києві, і в Москві, і у Санкт-Петербурзі. Люди пам’ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча у 1977, 1986 та 1990 роках. Пам’ятають, як у Києві з високих будинків мешканці вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися», – каже Кендзера.

Крим, тим часом, має власні сейсмоактивні зони, зокрема південне узбережжя.

«Там у 1927 році відбувся такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував», – розповідає сейсмолог.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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