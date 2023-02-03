У Франції помер відомий дизайнер Пако Рабанн

Експериментатору в світі моди минулого століття було 88 років, інформує ZN.ua.

У Франції помер відомий дизайнер Пако Рабанн
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У п’ятницю, 3 лютого, у віці 88 років пішов з життя видатний французький дизайнер і модельєр іспанського походження Пако Рабанн. Про це стало відомо з офіційної сторінки його бренду у Facebook.

"Будинок Paco Rabanne бажає вшанувати нашого дизайнера-візионера й засновника, який помер сьогодні у віці 88 років. Серед найбільш визначних фігур моди 20-го століття його спадщина залишатиметься постійним джерелом натхнення. Ми вдячні месьє Рабанну за створення нашої авангардної спадщини й створення майбутнього безмежних можливостей", – йдеться в пості.

Представники Пако Рабанна не назвали причин його смерті.

Кутюр’є вперше привернув увагу громадськості у 1960-х роках, коли наважився на експерименти в світі моди, почавши використовувати незвичні для одягу того часу матеріали – папір, пластмасу і метал.

Після того, як Рабанна помітила міжнародна преса після представлення першої колекції в Парижі в 1966 році, дизайнер продовжив експериментувати. Згодом він не лише використовував згадані матеріали, а й створював предмети, зокрема, з пір’я, шкіри, плетених кольчуг, сухих квітів, мережива.

У наступні роки модельєр також прославився в сфері парфумерії, створивши чоловічий аромат Paco Rabanne pour Homme. Він відомий і костюмами, які розробив для значної кількості фільмів (у тому числі «Барбарелли»), театральних постановок і балетів, а також живописом.

За своє життя Пако Рабанн неодноразово відвідував Україну. Наприклад, у 2006 році він провів виставку графіки в галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв. Його надихнули зміни в нашій державі на тлі Помаранчевої Революції. «Україна нагадує мені квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки», – казав тоді модельєр.

У останні роки життя дизайнер працював разом з Розмарі Родрігес над сучасними речами для бренду Paco Rabanne.


Максим Царук, ZN.ua





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