Супермодель Тетяна Патіц померла у віці 56 років

На 57-му році життя померла одна з перших супермоделей Тетяна Патіц, яка була зіркою глянцевих обкладинок у 1990-х роках. Представник сім'ї повідомив Vogue, що причиною смерті став метастатичний рак молочної залози, інформує Апостроф.

Тетяна Патіц народилася в Гамбурзі (Німеччина) у родині естонки та німця. Будучи ще маленькою дівчинкою разом із батьками вона переїхала до Сканера – приморського міста на півдні Швеції.

Фото: Vogue

У 1983 році, будучи 17-річним підлітком, Тетяна взяла участь у конкурсі елітних моделей у Стокгольмі. Вона посіла третє місце у Швеції. Призом стала поїздка до Парижа та терміновий контракт.

Видання зазначає, що Патіц відрізнялася від інших супермоделей, вона ніколи не здавалася частиною "зграї". Замість того, щоб веселитися в Нью-Йорку чи Парижі, Тетяна завжди обирала Каліфорнію, де вона могла бути ближчою до природи та своїх тварин.

Окрім цього, у красі Патіц був якийсь елемент таємничості, щось у ніжному овалі її обличчя та розрізі очей говорило про самовладання та пристрасть.

Фото: Vogue

"Тетяна завжди була європейським символом шику, як Ромі Шнайдер і Моніка Вітті, - говорила Анна Вінтур, головний редактор Vogue. - Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки - більш загадковою, дорослішою, більш недосяжною - і в цьому була своя привабливість".

Тетяна співпрацювала з такими відомими фотографами, як Херб Рітц, Патрік Демаршельє та Пітер Ліндберг. У 1990 році Ліндберг сфотографував Патіц для обкладинки британського Vogue, де вона позувала разом з іншими знаменитими супермоделями - Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою.

Фото: Vogue

У 2012 році Пітер Ліндберг зобразив Тетяну Патіц та її сина Джона Джонсона на їхньому ранчо в долині Санта-Інес.

Фото: Vogue

У 2019 році мати та син знову з'явилися на спільному фото, але вже в об'єктиві фотографа Тіни Барні.

Фото: Vogue

Тетяна Патіц також пробувала себе як акторка. Вона знялася у кліпі Джорджа Майкла на пісню Freedom, у кліпі Korn на пісню Make Me Bad, а також мала ролі у фільмі "Сонце, що сходить" і серіалі "Самотній хлопець".


Наталка Лавринець, Апостроф





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