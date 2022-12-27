Німеччина переживає першу ендемічну хвилю коронавірусу

Очільник відділу вірусології клініки "Шаріте" в Берліні Крістіан Дроссен, який входить до складу ради з питань коронавірусу при уряді ФРН, вважає, що пандемію COVID-19 у країні можна вважати завершеною. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

«За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", – зазначив Дроссен.

Він підкреслив, що по завершенні зими імунітет до COVID-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово поширюватись улітку. Єдиним обмеженням вірусолог назвав черговий мутаційний стрибок, але наразі такий сценарій є малоймовірним.

Після питання про ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики "нульової толерантності" до COVID-19, вірусолог сказав: "Великою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку".

Дроссен вважає, що кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Вірусолог водночас вважає виправданими обмеження, запроваджені через поширення COVID-19.

"Ніколи не йшлося про те, щоб зупинити пандемію. Від початку було зрозуміло, що це неможливо. Але якби ви взагалі нічого не робили, було б мільйон смертей або більше в Німеччині ще до поширення штаму "Дельта". Тому довелося обмежити людські контакти", – додав він.