Університети почали приймати заявки на вступ: за першу годину надійшло 1200 заявок
Подати заявку на бюджет потрібно до 8 серпня.
Прийом заяв для здобуття вищої освіти від випускників 11-х класів для отримання диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста розпочався сьогодні, 29 липня.
Абітурієнти можуть подати заяви на бюджетну чи контрактну форму здобуття освіти до:
- 8 серпня (18:00) – для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди, а також творчих конкурсів, складених 1-18 липня (бюджет і контракт);
- 23 серпня (18:00) – для вступу за результатами НМТ (ЗНО), а також творчих конкурсів, складених 9-16 серпня (контракт).
Після цього заяви прийматимуться тільки на контрактну форму здобуття освіти.
Міністерство обсвіти України
- після подання першої заяви в електронному кабінеті нічого змінити не можна. Тому варто уважно перевірити, чи коректно вступник вказав контактний телефон, завантажив власне фото, за необхідності – додав сертифікати ЗНО попередніх років тощо;
- на бюджет можна подати максимум 5 заяв, кожній треба обов'язково вибрати пріоритет: від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша заява на вступ;
- скасувати подану заяву без втрати пріоритету можна тільки до моменту її розгляду закладом освіти (до присвоєння статусу «Зареєстровано в закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету: подати нову з таким же пріоритетом вступник не зможе;
- день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу, тому можна не поспішати;
- вступникам за результатами НМТ потрібно дочекатися офіційних результатів тестів, завантажених у ЄДЕБО;
- у кабінеті можна обрати один із двох варіантів щодо джерел фінансування: бюджет+контракт (якщо вступник не отримує бюджетне місце, то автоматично бере участь у конкурсі на контракт за тією ж заявою) або тільки контракт (у такому разі вступник не може претендувати на отримання та переведення на бюджетне місце);
- якщо вступник має пільгу, то до подання заяв варто звернутися до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації в ЄДЕБО;
- подати заяву на вступ можна за результатами НМТ або за результатами ЗНО 2019-2021 років
- цьогоріч до кожної заяви треба додати текст мотиваційного листа.
«За першу годину вступники для здобуття вищої освіти подали майже 1200 електронних заяв. Наразі на базі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра створено й активовано майже 25 тис. електронних кабінетів», -