Зірка Квартал 95 відреагував на коментар про сором і позорище: "Я все читаю…"

Зірка Квартал 95 відреагував на коментар про сором і позорище: "Я все читаю…"

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, як виявилося, читає коментарі, якими ділиться з ним його публіка.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив сам Великий, вирішивши відреагувати на один із коментарів, який не залишив його байдужим.

«У цивілізованих країнах сором і позорище прикривають фіговим листком, а в Росії - Лавровим», - написав користувач YouTube у коментарях до пародії Юрія Великого на главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Цей вислів настільки сподобався Великому, що він вирішив його прокоментувати:

«У Рубриці "КОЛЕКТИВНА творчість" не можу не відзначити цей чудовий коментар. ГЕНІАЛЬНО сказано. Дякую всім хто пише. Це дуже надихає! Я все читаю... Ну... майже все», - запевнив Великий.

У свою чергу, шанувальники Великого запевнили, що він справді робить потрібну справу – викликає сміх, коли хочеться плакати і дає можливість хоч на кілька хвилин забути про страшні часи. До речі, серед глядачів зірки «Квартал 95» є багато росіян.

«Дякую...Ви - чудовий сатирик і актор...відкрила Вас останнім часом ..живу в Данії, а родом із Росії...слава Україні!», «Юрій Вам привіт із Чечні. Про світові новини ми дізнаємося від Вас і від вашого виходу в ефір))»,

«Дякую Юрію, Ви лікуєте нас своїм гумором! Після 24 лютого дуже боляче жити», «Теплий привіт вам із Кишинева, дуже любимо ваші пародії, ваші чудові роботи. Не злі, дуже людяні»,

«Сором розміру лаврова фіг прикриєш фіговим листочком, його можна прикрити кришкою труни», «Чекаємо новий шедевр».


Катерина Петренко, politeka.net





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