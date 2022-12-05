Чому не рекомендується спати з грілкою всю ніч

Грілка багатьом допомагає зігрітися у ліжку взимку. Однак медики рекомендують з обережністю використовувати цей предмет, щоб не зашкодити здоров'ю. Перед тим, як лягти спати, грілку потрібно залишити під ковдрою максимум на півгодини.

Спати з грілкою медики не рекомендують. Справа в тому, що за ніч грілка охолоне і забиратиме тепло від тіла на себе. Через це та частина тіла, яка буде ближче до грілки, може сильно замерзнути.

Набагато безпечніше нагріти ліжко до сну. Перекладайте грілку під ковдрою рівномірно, щоб обігріти всю поверхню ліжка. А потім укладайтеся в ліжко та спіть у теплі.

Грілку деякі використовують із лікувальною метою. Наприклад, сухе тепло для загального та місцевого обігріву рекомендується під час простудних захворювань.

Також за допомогою теплої грілки можна зняти м'язові болі, якими супроводжуються міалгії, міозити, переохолодження або напруження під час інтенсивних тренувань. При артрозах грілка забезпечить полегшення та приплив крові до суглоба. Медики рекомендують прикладати грілку при захворюваннях печінки та жовчного міхура, але за умови, що немає каміння.

Також грілку можна застосовувати при переохолодженнях, але головне, щоб вона не була занадто гарячою.

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