У Костромі згорів нічний клуб: кого підозрюють у підпалі

У російському місті Кострома вночі 5 листопада виникла масштабна пожежа в розважальному центрі "Полігон", внаслідок чого загинули 15 людей. Ймовірним винуватцем пожежі може бути 23-річний Станіслав Іонкін, який брав участь у війні Росії проти України та 22 серпня був поранений.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, інформує Апостроф.

23-річний Станіслав Іонкін, за даними журналістів, під час конфлікту з відвідувачами вистрілив у стелю з ракетниці та спровокував пожежу.

За словами родичів підозрюваного, в Україні він перебував п'ять місяців. Під час одного із обстрілів Станіслава викинуло з машини, він зламав ногу. Його відправили до шпиталю в Астраханській області, а потім він повернувся до Костромської області. У Свердловській області Іонкін має дружину та двох дітей.

За інформацією росЗМІ, власник "Полігона" - депутат обласної думи від партії "Єдина Росія" Іхтіяр Ілдир огли Мірзоєв. Він уже заявив, що надасть "усю необхідну допомогу рідним та близьким загиблих". Людність Мірзоєва пояснюється просто - за попередньою інформацією, у закладі працювали лише три із семи пожежних виходів, а решту було закрито.







Интересные новости
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копіяМілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії після масової бійки згорів нічний клуб – багато загиблих: фото та відеоУ Росії після масової бійки згорів нічний клуб – багато загиблих: фото та відео
"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності
На війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіонаНа війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіона
Ані Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критикиАні Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критики
Бабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фотоБабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фото
Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"
З алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФЗ алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФ
Масковий режим з 7 жовтня: кого з українців стосується нове розпорядженняМасковий режим з 7 жовтня: кого з українців стосується нове розпорядження
Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
Последние новости
Подгружаем последние новости