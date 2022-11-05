У Костромі згорів нічний клуб: кого підозрюють у підпалі

У російському місті Кострома вночі 5 листопада виникла масштабна пожежа в розважальному центрі "Полігон", внаслідок чого загинули 15 людей. Ймовірним винуватцем пожежі може бути 23-річний Станіслав Іонкін, який брав участь у війні Росії проти України та 22 серпня був поранений.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, інформує Апостроф .

23-річний Станіслав Іонкін, за даними журналістів, під час конфлікту з відвідувачами вистрілив у стелю з ракетниці та спровокував пожежу.

За словами родичів підозрюваного, в Україні він перебував п'ять місяців. Під час одного із обстрілів Станіслава викинуло з машини, він зламав ногу. Його відправили до шпиталю в Астраханській області, а потім він повернувся до Костромської області. У Свердловській області Іонкін має дружину та двох дітей.

За інформацією росЗМІ, власник "Полігона" - депутат обласної думи від партії "Єдина Росія" Іхтіяр Ілдир огли Мірзоєв. Він уже заявив, що надасть "усю необхідну допомогу рідним та близьким загиблих". Людність Мірзоєва пояснюється просто - за попередньою інформацією, у закладі працювали лише три із семи пожежних виходів, а решту було закрито.