Трінчер посміялася з забобонних українців через критику свого подарунка: "У вас в голові..."

Анна Трінчер посміялася з забобонних шанувальників через свою останню розповідь.

Українська співачка Ганна Трінчер, яка менш ніж місяць тому вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, почала ще активніше вести соціальні мережі. В Інстаграм Ганна розповідає про їхнє життя, свою творчість та публікує різні відео.

Через те, що дівчина багато показує особисті моменти, вона часто стикається з критикою в мережі. Ганна хвалилася пластикою грудей, уколами краси та схудненням, ледве приховуючи фігуру. Також дивувала танцями та навіть сварками.

Після того, як цього разу Трінчер розповіла про бажання подарувати коханому годинник на його свято, дівчина зіткнулася з критикою, адже через забобони не можна дарувати коханим.

«Я, яка дарую йому годинник уже три роки… Рамки лише у вас у голові! Ох ви ж мої забобонні! – поділилася Ганна.

Раніше, як розповіла блогер та співачка, найдорожчий подарунок молодята отримали від мами Ганни Трінчер – це квартира в новобудові. Ціну зірка не розсекретила, проте зазначила, що це житло приноситиме їм дохід - його пара збирається здавати.

"Моя мама нам подарувала квартиру. Це 60 квадратів, новобудова. Там повністю вже є ремонт, вона вже здана. Ми поки що просто з неї тепер зароблятимемо гроші", – поділилися співачка.