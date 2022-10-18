Фільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагород

Фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» Євгена Афінеєвського, який розповідає про події повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни, здобув кілька міжнародних нагород. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, режисер отримав нагороду «Сила кіно» на кінофестивалі у Мілл-Веллі (MVFF).

Крім того, стрічка отримала нагороду Фонду родини Бріццолара за фільми про конфлікти та рішення.