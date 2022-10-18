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2022-10-18
Фільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагород
Зокрема, був нагороджений режисер Євген Афінеєвський.
Фільм про війну в Україні отримав кілька нагород© Getty Images
Фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» Євгена Афінеєвського, який розповідає про події повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни, здобув кілька міжнародних нагород. Як
Крім того, стрічка отримала нагороду Фонду родини Бріццолара за фільми про конфлікти та рішення.
Фаїна Вауліна, ZN.ua