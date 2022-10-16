Джулія Робертс вийшла у світ у брюках Adidas та на шпильці

Джулія Робертс та Джордж Клуні після прем'єри фільму "Квиток у Рай" стали частими гостями багатьох телешоу та світських заходів. 54-річна голлівудська актриса та її 61-річний партнер по зйомкам прибули до Голлівуду, щоб взяти участь у шоу Джиммі Кіммела. Там їх запримітили папараці, увагу яких привернуло стильне вбрання Робертс.

Так, актриса часто віддає перевагу класичним стриманим образам. Її не побачиш у міні, або у сукні з глибоким декольте. Також Джулія Робертс найчастіше вибирає однотонну кольорову пастельну гаму, ніж різнокольорову.

Цього разу зірка вийшла у світ в досить ексцентричному образі, при цьому не змінюючи своїх традицій.

На Джулії Робертс – костюм із колаборації Gucci&Adidas. Вбрання складається з бежевих штанів з чорними лампасами, класичного піджака з масивними золотими гудзиками та емблемами брендів на грудній кишені. Родзинка костюма – манжети зі штучного хутра. Також лук зірки доповнює чорна класична краватка, біла сорочка, чорні сонцезахисні окуляри-авіатори та туфлі-човники на шпильці з гострим носком теж чорного кольору. Актриса уклала волосся легкими хвилями і зробила чорний манікюр.

У студію Джиммі Кіммела Джулія Робертс йшла під руку з Джорджем Клуні, який вибрав для виходу у світ класичний сірий костюм, чорну сорочку та чорні туфлі.

Нагадаємо, у центрі сюжету фільму "Квиток у Рай", головні ролі в якому зіграли Джулія Робертс і Джордж Клуні, — розлучена пара, яка змушена знову об'єднатися і вирушити у спільну подорож, щоб завадити їх дочці вийти заміж. Світова прем'єра картини відбулася 8 вересня.

Раніше Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку, організованому Джорджем Клуні та його дружиною.