Джулія Робертс вийшла у світ у брюках Adidas та на шпильці

Джулія Робертс та Джордж Клуні після прем'єри фільму "Квиток у Рай" стали частими гостями багатьох телешоу та світських заходів. 54-річна голлівудська актриса та її 61-річний партнер по зйомкам прибули до Голлівуду, щоб взяти участь у шоу Джиммі Кіммела. Там їх запримітили папараці, увагу яких привернуло стильне вбрання Робертс.

Ретро-жакет із золотими гудзиками та класична краватка: Джулія Робертс вийшла у світ у стильному образі від двох відомих брендів

Так, актриса часто віддає перевагу класичним стриманим образам. Її не побачиш у міні, або у сукні з глибоким декольте. Також Джулія Робертс найчастіше вибирає однотонну кольорову пастельну гаму, ніж різнокольорову.

Цього разу зірка вийшла у світ в досить ексцентричному образі, при цьому не змінюючи своїх традицій.

На Джулії Робертс – костюм із колаборації Gucci&Adidas. Вбрання складається з бежевих штанів з чорними лампасами, класичного піджака з масивними золотими гудзиками та емблемами брендів на грудній кишені. Родзинка костюма – манжети зі штучного хутра. Також лук зірки доповнює чорна класична краватка, біла сорочка, чорні сонцезахисні окуляри-авіатори та туфлі-човники на шпильці з гострим носком теж чорного кольору. Актриса уклала волосся легкими хвилями і зробила чорний манікюр.

Ретро-жакет із золотими гудзиками та класична краватка: Джулія Робертс вийшла у світ у стильному образі від двох відомих брендів

У студію Джиммі Кіммела Джулія Робертс йшла під руку з Джорджем Клуні, який вибрав для виходу у світ класичний сірий костюм, чорну сорочку та чорні туфлі.

Ретро-жакет із золотими гудзиками та класична краватка: Джулія Робертс вийшла у світ у стильному образі від двох відомих брендів

Нагадаємо, у центрі сюжету фільму "Квиток у Рай", головні ролі в якому зіграли Джулія Робертс і Джордж Клуні, — розлучена пара, яка змушена знову об'єднатися і вирушити у спільну подорож, щоб завадити їх дочці вийти заміж. Світова прем'єра картини відбулася 8 вересня.

Раніше Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку, організованому Джорджем Клуні та його дружиною.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію ЄвросоюзуЗробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу
Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"
Блок рекламы


Похожие новости
Вона – втілення досконалості: названо ім'я найкрасивішої жінки у світіВона – втілення досконалості: названо ім'я найкрасивішої жінки у світі
Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"
Мелані Гріффіт зробила рідкісний вихід у світ після невдалих пластичних операційМелані Гріффіт зробила рідкісний вихід у світ після невдалих пластичних операцій
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Наомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному осінньому пальті, яке підійде для будь-якої фігури і зростуНаомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному осінньому пальті, яке підійде для будь-якої фігури і зросту
Дружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшоюДружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшою
64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст64-річна Шерон Стоун у відвертій ретро-сукні засвітила пишний бюст
Кайлі Дженнер у прозорому вбранні збентежила епатажним виходом у світ: "Леді в мереживах"Кайлі Дженнер у прозорому вбранні збентежила епатажним виходом у світ: "Леді в мереживах"
Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-ЙоркуДжулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку
Меріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світМеріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світ
Последние новости
Подгружаем последние новости