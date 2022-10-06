У Києві чоловік вирішив викрасти дружину товариша через борги: "Зв'язав руки, заклеїв рота скотчем і повіз"

У Києві затримали чоловіка, який намагався викрасти дружину товариша через борги.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як розповіли правоохоронці, подія сталася вчора, 5 жовтня, біля мосту Патона у Печерському районі столиці. Проїжджаючи поряд, військовослужбовець ЗСУ помітив жінку із зав’язаними руками, яку штовхав в автомобіль невідомий чоловік.

"Військовий негайно відреагував та зупинив нападника. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1967 року народження вирішив викрасти дружину свого товариша, який нібито заборгував йому майже 7 тисяч доларів США . Фігурант зустрів 43-річну потерпілу біля її будинку в Оболонському районі та силою заштовхав в автомобіль. Далі він зв’язав жінці руки та заклеїв рот скотчем і, погрожуючи зброєю, повіз її", – розповіли в поліції.

У якийсь момент зловмисник на кілька хвилин зупинився на узбіччі. Це дозволило жінці вийти з машини, і в цей момент її побачив військовий. Піж час обшуку автомобіля чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет із набоями та направили його на експертизу.

За фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру.